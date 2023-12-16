Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

Военные на рынке в Киеве. Фото: телеграмм-канал Киев без цензуры

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки продолжают раздавать повестки мужчинам в публичных местах. В этот раз военкомы посетили один из рынков Киева.

Об этом сообщает телеграмм-канал Киев без цензуры.

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Военкомы посетили крупнейший рынок "Троещина" в столице, находящейся в Деснянском районе. Очевидцы сфотографировали работников ТЦК, пришедших на рынок, чтобы вручить повестки военнообязанным мужчинам.

Военккомы на рынке в Киеве. Фото: телеграмм-канал Киев без цензуры

Напомним, один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонистов.

Добавим, в последнее время работников территориального центра комплектования все чаще замечают с рейдами в спортзалах. Однако военкоматы имеют право раздавать повестки в общественных местах, а тренажерные залы относятся к такой категории.

Ранее мы писали, что сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.