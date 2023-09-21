"Правила игры" киевских маршруток: почему они в ужасном состоянии

Маршрутка высаживает людей. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У частных перевозчиков есть тенденция не следить за состоянием своего подвижного состава — у них нет кондиционеров, не инклюзивные и часто в целом в плохом состоянии. Все потому, что Департамент транспортной инфраструктуры вообще не следит за выполнением требований.

Об этом Новини.LIVE рассказал в интервью соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

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"Правила игры" частных перевозчиков

Перевозчики обычно используют качественный подвижной состав только в первое время. А дальше, в целях минимизации расходов, выпускают на дороги старые "Богданы", которые хоть как-то ездят — главное, чтобы людей перевозили.

Также частные перевозчики часто дублируют маршруты коммунального транспорта на 100%. Работают они по следующей схеме: подъезжают на 1-2 минуты раньше и забирают всех платежеспособных пассажиров, оставляя коммунальному транспорту самих льготников.

"Соответственно, тогда выходит директор Департамента транспортной инфраструктуры на разные интервью и рассказывает, что у нас общественный транспорт очень ущербный. Ну конечно, что вы сами эту убыточность углубляете, потому что отдаете пассажиров маршруткам", — рассказывает Александр Гречко.

Также Александр отмечает и другую проблему — большинство качественно выполняющих работу перевозчиков просто выезжают в другие города, поскольку там проще "правила игры".

"Например, сегодня перевозчик ездит, а завтра у него могут забрать маршрут просто потому, что этот маршрут нужно передать какому-то другому перевозчику, который близок сегодня к власти Киева. И у нас такие ситуации действительно за этот и прошлый год случались, что действительно у некоторых частных перевозчиков просто забирают маршруты без объяснений", — сообщает транспортный эксперт.

Напомним, в Черновцах ввели "дневной" проездной билет на коммунальный транспорт. Стоимость такого проездного составляет 50 гривен.