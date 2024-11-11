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Право власності на готель Феофанія — на чиєму боці суд

11 листопада 2024 13:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Суд назвав власника готельного комплексу Феофанія
Вид на парк і готельний комплекс "Феофанія". Фото: Інформатор Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві готельний комплекс "Феофанія" за рішенням суду залишається у власності Національної академії наук України. Фізичній особі, яка просила надати їй право власності на цю будівлю, було відмовлено.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у понеділок, 11 листопада.

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Обставини справи

"Київським апеляційним судом залишено в силі рішення Голосіївського районного суду міста Києва, яким відмовлено у задоволенні позову фізичної особи, яка намагалась визнати за собою право власності на готель "Феофанія"", — поінформували у відомстві.

Таким чином, готельний комплекс, площа якого становить майже 7 тис. кв. м та вартістю понад 450 млн грн залишається у власності держави в особі Національної академії наук України.

Повідомляється, що Київська міська прокуратура під час моніторингу Єдиного держреєстру судових рішень встановила, що в 2022 році фізична особа звернулась до суду з позовом до НАНУ, в якому просила визнати за собою право власності на готельний комплекс, Позивач заявляв, що начебто викупив будівлю у держави ще в 1995 році.

За даними правоохоронців, ця особа, будучи засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало це майно у держави та була учасником низки судових процесів, достеменно знала, що спірний готельний комплекс є власністю держави.

Що вирішив суд

Київська міська прокуратура вступила у розгляд цієї справи. В судовому порядку вдалося запобігти незаконному вибуттю готельного комплексу "Феофанія" з власності Національної академії наук.

Нагадаємо, у Львові вандали пошкодили могили військових. Також у Києві чоловік сплюндрував поховання воїна. 

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