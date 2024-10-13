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У Києві чоловік сплюндрував могилу загиблого воїна — фото

13 жовтня 2024 19:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вандалізм на кладовищі у Києві — п'яниця сплюндрував могилу військового
Затримання чоловіка. Фото: Муніципальна варта
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві на міському кладовищі по вулиці Стеценка працівники "Муніципальної охорони" затримали чоловіка, який пошкодив місце поховання загиблого військовослужбовця. Чоловік був п'яним.

Про це повідомила пресслужба Муніципальної варти у неділю, 13 жовтня.

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Правоохоронці зазначили, що під час планового обходу кладовища помітили невідомого, який в стані алкогольного сп’яніння вчинив акт вандалізму біля могили.

"Чоловік пошкодив майно, яке знаходилося біля могили загиблого воїна", — йдеться у повідомленні.

Вандалізм на кладовищі у Києві
П'яний чоловік пошкодив могилу. Фото: Муніципальна варта

Охоронці кажуть, що почали піднімати чоловіка з землі, але той почав лаятися та погрожувати працівникам Муніципальної варти. 

"Він почав лаятись нецензурною лайкою та погрожувати співробітнику охорони. Для прийняття процесуального рішення на місце події викликали поліцію", — підкреслили у пресслужбі.

У Києві п'яниця пошкодив могилу військовго
Правоохоронці на місці події.  Фото: Муніципальна варта

Згодом на місце події прибула поліція, яка встановила особу чоловіка та його дані про місце проживання.

"Порушником виявився 47-річний мешканець столиці, якого для подальших дій доставили до Подільського управління поліції", — додали у Муніципальній варті.

Раніше ми повідомляли, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України. Вандали пошкодили могили лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Також ми писали, що у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 могил цивільних і військових на цвинтарі. Підозрюваного у вандалізмі затримали протягом години — чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

Київ вандалізм муніципальна охорона могила могили

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