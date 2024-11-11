Суд назвал владельца гостиничного комплекса Феофания

Вид на парк и гостиничный комплекс "Феофания". Фото: Информатор Украины

В Киеве гостиничный комплекс "Феофания" по решению суда остается в собственности Национальной академии наук Украины. Физическому лицу, просившему предоставить ему право собственности на это здание, было отказано.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в понедельник, 11 ноября.

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Обстоятельства дела

"Киевским апелляционным судом оставлено в силе решение Голосеевского районного суда города Киева, которым отказано в удовлетворении иска физического лица, пытавшегося признать за собой право собственности на гостиницу "Феофания"", — проинформировали в ведомстве.

Таким образом, гостиничный комплекс, площадь которого составляет около 7 тыс. кв. м и стоимостью более 450 млн. грн. остается в собственности государства в лице Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что Киевская городская прокуратура во время мониторинга Единого госреестра судебных решений установила, что в 2022 году физическое лицо обратилось в суд с иском к НАНУ, в котором просило признать за собой право собственности на гостиничный комплекс. Истец заявлял, что якобы выкупил здание у государства еще в 1995 году.

По данным правоохранителей, это лицо, являясь учредителем частного предприятия, много лет арендовавшим это имущество у государства и являвшимся участником ряда судебных процессов, точно знало, что спорный гостиничный комплекс является собственностью государства.

Что решил суд

Киевская городская прокуратура вступила в рассмотрение этого дела. В судебном порядке удалось предотвратить незаконное выбытие гостиничного комплекса "Феофания" из собственности Национальной академии наук.

Напомним, во Львове вандалы повредили могилы военных. Также в Киеве мужчина разорил погребение воина.