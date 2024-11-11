Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Право собственности на гостиницу Феофания — на чьей стороне суд arrow

Право собственности на гостиницу Феофания — на чьей стороне суд

11 ноября 2024 13:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Суд назвал владельца гостиничного комплекса Феофания
Вид на парк и гостиничный комплекс "Феофания". Фото: Информатор Украины
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве гостиничный комплекс "Феофания" по решению суда остается в собственности Национальной академии наук Украины. Физическому лицу, просившему предоставить ему право собственности на это здание, было отказано.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в понедельник, 11 ноября.

Читайте также:

Обстоятельства дела

"Киевским апелляционным судом оставлено в силе решение Голосеевского районного суда города Киева, которым отказано в удовлетворении иска физического лица, пытавшегося признать за собой право собственности на гостиницу "Феофания"", — проинформировали в ведомстве.

Таким образом, гостиничный комплекс, площадь которого составляет около 7 тыс. кв. м и стоимостью более 450 млн. грн. остается в собственности государства в лице Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что Киевская городская прокуратура во время мониторинга Единого госреестра судебных решений установила, что в 2022 году физическое лицо обратилось в суд с иском к НАНУ, в котором просило признать за собой право собственности на гостиничный комплекс. Истец заявлял, что якобы выкупил здание у государства еще в 1995 году.

По данным правоохранителей, это лицо, являясь учредителем частного предприятия, много лет арендовавшим это имущество у государства и являвшимся участником ряда судебных процессов, точно знало, что спорный гостиничный комплекс является собственностью государства.

Что решил суд

Киевская городская прокуратура вступила в рассмотрение этого дела. В судебном порядке удалось предотвратить незаконное выбытие гостиничного комплекса "Феофания" из собственности Национальной академии наук.

Напомним, во Львове вандалы повредили могилы военных. Также в Киеве мужчина разорил погребение воина.

Украина недвижимость Киев судебные решения имущество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:18 Суды обязывают ТЦК рассматривать заявления на отсрочки — детали

14:09 В США запускают круиз для желающих быть подальше от Трампа

14:01 Последствия скандала — на Одесчине откапывают защитные сооружения

13:59 В Германии украинца убили из-за спора о Путине — фото

13:53 Участие ТЦК необязательно — как военным самим выбрать часть

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

13:45 Право собственности на гостиницу Феофания — на чьей стороне суд

13:34 Чиновнику Львовской областной МСЭК сообщили о подозрении

13:31 Скидки для украинцев — как сэкономить на Temu и Aliexpress

13:29 На Одесчине мужчина зарезал соседа во время застолья

14:18 Суды обязывают ТЦК рассматривать заявления на отсрочки — детали

14:09 В США запускают круиз для желающих быть подальше от Трампа

14:01 Последствия скандала — на Одесчине откапывают защитные сооружения

13:59 В Германии украинца убили из-за спора о Путине — фото

13:53 Участие ТЦК необязательно — как военным самим выбрать часть

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:45 Право собственности на гостиницу Феофания — на чьей стороне суд

13:34 Чиновнику Львовской областной МСЭК сообщили о подозрении

13:31 Скидки для украинцев — как сэкономить на Temu и Aliexpress

13:29 На Одесчине мужчина зарезал соседа во время застолья

13:18 Шольц решил возобновить диалог с Путиным — что известно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке