Последствия российской атаки на Киев — в сети показали фото

Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/press_kobl

Правоохранители Киевской области фиксируют последствия российской атаки на столичный регион в ночь на 12 июня. В частности, в результате обстрела произошло возгорание на одном из промышленных объектов.

Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины и Киевской областной прокуратуры в Telegram.

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Враг повредил жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещения.

Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Один человек получил ранение ноги. Мужчине на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/press_kobl

Для очередной атаки противник использовал ракеты и беспилотники.

Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/UA_National_Police

Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Сообщение Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.

Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.