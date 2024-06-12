Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Правоохранители показали последствия ночной атаки оккупантов на Киев arrow

Правоохранители показали последствия ночной атаки оккупантов на Киев

12 июня 2024 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российской атаки на Киев — в сети показали фото
Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/press_kobl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители Киевской области фиксируют последствия российской атаки на столичный регион в ночь на 12 июня. В частности, в результате обстрела произошло возгорание на одном из промышленных объектов.

Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины и Киевской областной прокуратуры в Telegram.

Читайте также:

Атака России на Киев

Враг повредил жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещения. 

Обстрел Киевской области 12 июня
Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Один человек получил ранение ноги. Мужчине на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов Киевской области 12 июня
Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/press_kobl

Для очередной атаки противник использовал ракеты и беспилотники.

Атака РФ на Киев 12 июня
Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/UA_National_Police
Удар врага по Киевской области 12 июня
Последствия обстрела Киевской области 12 июня. Фото: t.me/UA_National_Police
null
Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скриншот
null
Сообщение Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.

Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.

война
Украина
Киев
полиция
прокуратура
обстрелы
оккупанты
Киевская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина