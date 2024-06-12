Последствия российской атаки на Киев — в сети показали фото

Правоохранители показали последствия ночной атаки оккупантов на Киев
Правоохранители Киевской области фиксируют последствия российской атаки на столичный регион в ночь на 12 июня. В частности, в результате обстрела произошло возгорание на одном из промышленных объектов.
Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины и Киевской областной прокуратуры в Telegram.
Атака России на Киев
Враг повредил жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещения.
"Один человек получил ранение ноги. Мужчине на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.
Для очередной атаки противник использовал ракеты и беспилотники.
Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.
Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.
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