Правоохоронці викрили осіб, які ломилися у квартиру до журналіста Ніколова

Журналіст Юрій Ніколов. Фото: Facebook-сторінка журналіста

Правоохоронці встановили осіб, які перешкоджали роботі українського журналіста. За інформацією ЗМІ, йдеться про кореспондента Юрія Ніколова.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Зазначається, що подія сталася 14 січня. Група осіб прибула до будинку, де живе журналіст, вчиняли протиправні дії та фіксували це на свої мобільні телефони.

Зловмисники, які ломилися до квартири журналіста. Фото: Київська міська прокуратура

"Як встановило слідство, до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення із відповідними відеоматеріалами", — йдеться у повідомленні.

Наразі із зловмисниками проводять слідчі дії та вирішується питання щодо вручення їм підозри.

Що про це відомо

У Києві невідома група осіб намагалася вплинути на діяльність кореспондента одного з інтернет-видань. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Своєю чергою Дарницька районна прокуратура у Києві розпочала розслідування проти дій, які перешкоджають свободі слова та пов'язані з діями проти кореспондента одного із ЗМІ. Відомо, що йдеться про журналіста Юрія Ніколова, до якого додому прийшли невідомі люди, обзивали ухилянтом та вимагали вирушати на війну.