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Правоохоронці викрили осіб, які ломилися у квартиру до журналіста Ніколова

21 січня 2024 12:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Правоохоронці викрили осіб, які ломилися у квартиру до журналіста Ніколова
Журналіст Юрій Ніколов. Фото: Facebook-сторінка журналіста
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці встановили осіб, які перешкоджали роботі українського журналіста. За інформацією ЗМІ, йдеться про кореспондента Юрія Ніколова.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Зазначається, що подія сталася 14 січня. Група осіб прибула до будинку, де живе журналіст, вчиняли протиправні дії та фіксували це на свої мобільні телефони. 

викриття осіб, які перешкоджали роботі журналіста
Зловмисники, які ломилися до квартири журналіста. Фото: Київська міська прокуратура

"Як встановило слідство, до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення із відповідними відеоматеріалами", — йдеться у повідомленні.

Наразі із зловмисниками проводять слідчі дії та вирішується питання щодо вручення їм підозри. 

Що про це відомо

У Києві невідома група осіб намагалася вплинути на діяльність кореспондента одного з інтернет-видань. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності.

Своєю чергою Дарницька районна прокуратура у Києві розпочала розслідування проти дій, які перешкоджають свободі слова та пов'язані з діями проти кореспондента одного із ЗМІ. Відомо, що йдеться про журналіста Юрія Ніколова, до якого додому прийшли невідомі люди, обзивали ухилянтом та вимагали вирушати на війну.

Київ
журналісти
поліція
порушення
злочин

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