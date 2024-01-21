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Правоохранители разоблачили лиц, которые ломились в квартиру к журналисту Николову

21 января 2024 12:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правоохранители разоблачили лиц, которые ломились в квартиру к журналисту Николову
Журналист Юрий Николов. Фото: Facebook-страница журналиста
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители установили лиц, которые препятствовали работе украинского журналиста. По информации СМИ, речь идет о корреспонденте Юрии Николове.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Кем оказались злоумышленники

Событие произошло 14 января. Группа лиц прибыла в дом, где живет журналист, совершали противоправные действия и фиксировали это на свои мобильные телефоны.

викриття осіб, які перешкоджали роботі журналіста
Злоумышленники, которые ломились в квартиру журналиста. Фото: Киевская городская прокуратура

"Как установило следствие, к совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. По местам проживания фигурантов проведены обыски. В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения", — говорится в сообщении.

Со злоумышленниками проводят следственные действия и решается вопрос о вручении им подозрения.

Что об этом известно

В Киеве неизвестная группа пыталась повлиять на деятельность корреспондента одного из интернет-изданий. Столичные правоохранители открыли уголовное производство по препятствованию журналистской деятельности.

В свою очередь Дарницкая районная прокуратура в Киеве начала расследование против действий, которые препятствуют свободе слова и связанных с действиями против корреспондента одного из СМИ. Известно, что речь идет о журналисте Юрии Николове, к которому домой пришли неизвестные люди, обзывали уклонистом и требовали отправляться на войну.

Киев
журналисты
полиция
нарушения
преступление

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