Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Reuters

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Він наголосив, що розглядати цей інцидент необхідно виключно в правовому полі.

Про це пишуть Tengri News у середу, 19 червня.

Читайте також:

Реакція Токаєва на замах у Києві

"У Казахстані взято курс на зміцнення верховенства Закону. Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід вирішувати виключно в правовому полі", — заявив Токаєв.

Президент наголосив, що саме з правової точки зору необхідно розглядати замах на громадянина Казахстану Айдоса Садикова, який стався учора в Києві.

Токаєв також наголосив, що Астана направила Києву офіційні запити щодо Садикова, а казахські правоохоронці готові підключитися до розслідування.

На батьківщині Садиков у розшуку за підозрою у розпалюванні ворожнечі.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, в Києві стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Його дружина Наталія впевнена, що замовник замаху — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.