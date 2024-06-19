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Президент Казахстану відреагував на замах на казахського опозиціонера в Києві

19 червня 2024 11:29
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Дмитро Галушка
Редактор
Замах на казахського опозиціонера
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Він наголосив, що розглядати цей інцидент необхідно виключно в правовому полі.

Про це пишуть Tengri News у середу, 19 червня.

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"У Казахстані взято курс на зміцнення верховенства Закону. Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід вирішувати виключно в правовому полі", — заявив Токаєв.

Президент наголосив, що саме з правової точки зору необхідно розглядати замах на громадянина Казахстану Айдоса Садикова, який стався учора в Києві.

Токаєв також наголосив, що Астана направила Києву офіційні запити щодо Садикова, а казахські правоохоронці готові підключитися до розслідування.

На батьківщині Садиков у розшуку за підозрою у розпалюванні ворожнечі.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, в Києві стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Його дружина Наталія впевнена, що замовник замаху — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Казахстан
замах
Київ
Касим-Жомарт Токаєв
президент
опозиція

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