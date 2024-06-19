Президент Казахстана отреагировал на покушение на казахского оппозиционера в Киеве
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Он подчеркнул, что рассматривать этот инцидент необходимо исключительно в правовом поле.
Об этом пишут Tengri News в среду, 19 июня.
Реакция Токаева на покушение в Киеве
"В Казахстане взят курс на укрепление верховенства Закона. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле", — заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что именно с правовой точки зрения необходимо рассматривать покушение на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова, которое произошло вчера в Киеве.
Токаев также отметил, что Астана направила Киеву официальные запросы в отношении Садыкова, а казахские правоохранители готовы подключиться к расследованию.
На родине Садыков в розыске по подозрению в разжигании вражды.
Напомним, во вторник, 18 июня, в Киеве произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
Его жена Наталья уверена, что заказчик покушения — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
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