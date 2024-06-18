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Замах на казахського журналіста у Києві — прокуратура розпочала розслідування

18 червня 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стрілянина у Шевченківському районі Києва 18 червня - розпочато розслідування
Місце стрілянини. Фото: Київська міська прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Шевченківському районі Києві у вівторок, 18 червня, стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Правоохоронці розпочали досудове розслідування інциденту.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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За попередньою інформацією правоохоронців, невідомий чоловік з пістолетом в руках підбіг до автомобіля, де перебував Сайдиков з дружиною та здійснив у нього постріл. Зловмисник втік з місця події, дружина потерпілого не постраждала.

"Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя", — уточнили в Офісі Генпрокурора.

Як відомо, пара журналістів проживають в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Після замаху Сайдикова ушпиталили, наразі він перебуває у важкому стані. 

Столичні правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника, розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше поліція Києва повідомляла про стрілянину в Шевченківському районі міста. 

Згодом дружина потерпілого Наталія Садикова розповіла деталі замаху. За її словами, невідомий вистрелив у її чоловіка біля власного будинку, коли вони сиділи в автомобілі.

замах
вбивство
Київ
стрілянина
Казахстан
Офіс генерального прокурора

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