Стрілянина у Шевченківському районі Києва 18 червня - розпочато розслідування

Місце стрілянини. Фото: Київська міська прокуратура

У Шевченківському районі Києві у вівторок, 18 червня, стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Правоохоронці розпочали досудове розслідування інциденту.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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За попередньою інформацією правоохоронців, невідомий чоловік з пістолетом в руках підбіг до автомобіля, де перебував Сайдиков з дружиною та здійснив у нього постріл. Зловмисник втік з місця події, дружина потерпілого не постраждала.

"Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя", — уточнили в Офісі Генпрокурора.

Як відомо, пара журналістів проживають в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Після замаху Сайдикова ушпиталили, наразі він перебуває у важкому стані.

Столичні правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника, розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше поліція Києва повідомляла про стрілянину в Шевченківському районі міста.

Згодом дружина потерпілого Наталія Садикова розповіла деталі замаху. За її словами, невідомий вистрелив у її чоловіка біля власного будинку, коли вони сиділи в автомобілі.