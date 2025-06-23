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Головна Київ Пряме наведення по будинку — начальник КМВА прокоментував атаку

Пряме наведення по будинку — начальник КМВА прокоментував атаку

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Дата публікації: 23 червня 2025 08:49
Росія вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі — в КМВА прокоментували
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що сьогоднішня російська атака по Києву, зокрема по Шевченківському району — це не випадковість, а частина свідомого плану знищення мирного населення. За його словами, удар було завдано прицільно по житловій забудові, внаслідок чого повністю зруйновано один із під’їздів житлового будинку.

Про це Тимур Ткаченко написав на своїй сторінці у Telegram.

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Наразі на місці працюють рятувальники, які вже змогли витягнути з-під завалів десятьох людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Київ обстріл 23 червня
Гасіння пожежі в будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Підтверджено загибель шести осіб. Роботи тривають безперервно — головна мета зараз, за словами Ткаченка, зберегти якомога більше життів.

Шевченківський район Київ
Наслідки атаки по Шевченківському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За цією адресою вже відомо про вісьмох постраждалих, у тому числі одну дитину. Загалом по Києву внаслідок удару постраждали щонайменше 14 осіб, однак ця цифра може зрости.

Очільник КМВА підкреслив, що Росія вкотре демонструє свою терористичну сутність, вбиваючи мирних мешканців у власних оселях.

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів та розшук загиблих та вцілілих у багатоповерхівці в Шевченківському районі, куди влучила російська ракета.

Також у Києві внаслідок атаки тимчасово не функціонує станція метро "Святошин", в КМДА попередили про зміни руху громадського транспорту. 

Київ обстріли будинок війна КМВА завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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