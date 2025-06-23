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Главная Киев Прямое наведение по дому — начальник КГВА прокомментировал атаку

Прямое наведение по дому — начальник КГВА прокомментировал атаку

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 08:49
Россия ударила по жилому дому в Шевченковском районе — в КГВА прокомментировали
Спасатели тушат пожар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что сегодняшняя российская атака по Киеву, в частности по Шевченковскому району — это не случайность, а часть сознательного плана уничтожения мирного населения. По его словам, удар был нанесен прицельно по жилой застройке, в результате чего полностью разрушен один из подъездов жилого дома. 

Об этом Тимур Ткаченко написал на своей странице в Telegram.

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Сейчас на месте работают спасатели, которые уже смогли вытащить из-под завалов десять человек, среди них двое детей и беременная женщина.

Київ обстріл 23 червня
Тушение пожара в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Подтверждена гибель шести человек. Работы продолжаются непрерывно - главная цель сейчас, по словам Ткаченко, сохранить как можно больше жизней.

Шевченківський район Київ
Последствия атаки по Шевченковскому району. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По этому адресу уже известно о восьми пострадавших, в том числе одном ребенке. В целом по Киеву в результате удара пострадали по меньшей мере 14 человек, однако эта цифра может возрасти.

Глава КГВА подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует свою террористическую сущность, убивая мирных жителей в собственных домах.

Напомним, в Киеве продолжается разбор завалов и розыск погибших и уцелевших в многоэтажке в Шевченковском районе, куда попала российская ракета.

Также в Киеве в результате атаки временно не функционирует станция метро "Святошин", в КГГА предупредили об изменениях движения общественного транспорта.

Киев обстрелы дом війна КМВА завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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