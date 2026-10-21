Наслідки удару дрона по багатоповерхівці в Києві, 21 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Двоє загиблих та двоє госпіталізованих — такі наслідки ранкової російської атаки на Святошинський район столиці, який стався 21 жовтня. Уражена багатоповерхівка зазнала серйозних руйнувань: там вигоріла квартира, вибито скло, а дорога всіяна уламками. Доступ до будинку обмежено через роботу поліції та комунальників.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.

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Жертви та постраждалі

Чергова ранкова атака на Київ призвела до втрат серед цивільних. У Святошинському районі Києва російський дрон поцілив у житлову забудову.

Наслідки атаки дрона по будинку. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок цього нападу загинули дві людини. Ще двоє громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Від вибуху квартиру рознесло вщент. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На місце оперативно прибули медичні бригади, які після первинного огляду ухвалили рішення про госпіталізацію обох постраждалих для подальшого лікування в умовах стаціонару.

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Скло усіяло дорогу. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Епіцентром руйнувань стала житлова багатоповерхівка. Ворожа зброя вдарила безпосередньо по верхніх ярусах будівлі, завдавши критичних пошкоджень у зоні влучання. Одна з квартир на атакованих поверхах виявилася повністю знищеною.

Мешканці оглядають руїни. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У всьому будинку суттєво постраждало скління, оскільки вибухова хвиля повибивала вікна у помешканнях. Наразі периметр навколо пошкодженого будинку повністю перекритий для вільного проходу.

Тим часом місцеві мешканці, які пережили ранковий наліт, самостійно оглядають понівечене подвір'я та наслідки удару по своєму будинку.

Від вибуху особисті речі та уламки будинку розлетілися на кілька метрів. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Уся проїжджа частина обабіч багатоповерхівки щільно всіяна битим склом та елементами зруйнованих конструкцій.

Комунальник прибирає територію від скла. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Безпосередньо на локації розгорнули роботу співробітники правоохоронних органів та фахівці комунальних підприємств.

Новини.LIVE повідомляли, що вранці в середу, 21 жовтня, російський дрон упав на відкриту ділянку в Деснянському районі Києва. Унаслідок удару загорілися припарковані поруч машини.

Крім того, під ворожим ударом цієї ночі опинився й Солом'янський район Києва. Там безпілотник окупантів влучив в об'єкт транспортної інфраструктури, спричинивши масштабну пожежу, ліквідацією якої займалися екстрені служби.