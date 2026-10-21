Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Пряме влучання дрона в будинок: фото зі Святошинського району

Пряме влучання дрона в будинок: фото зі Святошинського району

Ua ru
21 жовтня 2026 10:50
Репортаж
Ранкова атака на Київ: двоє загиблих у Святошинському районі Новини.LIVE
Наслідки удару дрона по багатоповерхівці в Києві, 21 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Двоє загиблих та двоє госпіталізованих — такі наслідки ранкової російської атаки на Святошинський район столиці, який стався 21 жовтня. Уражена багатоповерхівка зазнала серйозних руйнувань: там вигоріла квартира, вибито скло, а дорога всіяна уламками. Доступ до будинку обмежено через роботу поліції та комунальників.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій. 

Реклама

Жертви та постраждалі

Чергова ранкова атака на Київ призвела до втрат серед цивільних. У Святошинському районі Києва російський дрон поцілив у житлову забудову.

Святошинський район вибухи
Наслідки атаки дрона по будинку. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок цього нападу загинули дві людини. Ще двоє громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Удар по будинку в Святошинському районі
Від вибуху квартиру рознесло вщент. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На місце оперативно прибули медичні бригади, які після первинного огляду ухвалили рішення про госпіталізацію обох постраждалих для подальшого лікування в умовах стаціонару.

Читайте також:
Обстріли Києва фото
Скло усіяло дорогу. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Епіцентром руйнувань стала житлова багатоповерхівка. Ворожа зброя вдарила безпосередньо по верхніх ярусах будівлі, завдавши критичних пошкоджень у зоні влучання. Одна з квартир на атакованих поверхах виявилася повністю знищеною.

Атака на Київ 21 жовтня
Мешканці оглядають руїни. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У всьому будинку суттєво постраждало скління, оскільки вибухова хвиля повибивала вікна у помешканнях. Наразі периметр навколо пошкодженого будинку повністю перекритий для вільного проходу.

Тим часом місцеві мешканці, які пережили ранковий наліт, самостійно оглядають понівечене подвір'я та наслідки удару по своєму будинку.

Святошинський район Київ
Від вибуху особисті речі та уламки будинку розлетілися на кілька метрів. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Уся проїжджа частина обабіч багатоповерхівки щільно всіяна битим склом та елементами зруйнованих конструкцій.

Святошинський район приліт по будинку
Комунальник прибирає територію від скла. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Безпосередньо на локації розгорнули роботу співробітники правоохоронних органів та фахівці комунальних підприємств.

Новини.LIVE повідомляли, що вранці в середу, 21 жовтня, російський дрон упав на відкриту ділянку в Деснянському районі Києва. Унаслідок удару загорілися припарковані поруч машини.

Крім того, під ворожим ударом цієї ночі опинився й Солом'янський район Києва. Там безпілотник окупантів влучив в об'єкт транспортної інфраструктури, спричинивши масштабну пожежу, ліквідацією якої займалися екстрені служби.

Київ обстріли дрони війна в Україні багатоповерхівка Святошинський район Києва
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації