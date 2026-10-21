Последствия удара дрона по многоэтажному дому в Киеве, 21 октября. Фото: Новини.LIVE

Два погибших и двое госпитализированных — таковы последствия утренней российской атаки на Святошинский район столицы, произошедшей 21 октября. Пострадавшее многоэтажное здание подверглось серьезным разрушениям: там выгорела квартира, выбиты стекла, а дорога усыпана обломками. Доступ к дому ограничен из-за работы полиции и коммунальных служб.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова с места событий.

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Жертвы и пострадавшие

Очередная утренняя атака на Киев привела к жертвам среди гражданского населения. В Святошинском районе Киева российский дрон поразил жилой квартал.

Последствия атаки дрона по дому. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В результате этого нападения погибли два человека. Еще двое граждан получили ранения различной степени тяжести.

От взрыва квартиру разнесло в щепки. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

На место оперативно прибыли медицинские бригады, которые после первичного осмотра приняли решение о госпитализации обоих пострадавших для дальнейшего лечения в стационаре.

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Оско Осколки стекла усыпали дорогу. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Эпицентром разрушений стала жилая многоэтажка. Вражеское оружие поразило непосредственно верхние ярусы здания, нанеся критические повреждения в зоне попадания. Одна из квартир на атакованных этажах оказалась полностью уничтожена.

Жильцы осматривают руины. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Во всём доме существенно пострадало остекление, поскольку взрывная волна выбила окна в квартирах. В настоящее время периметр вокруг повреждённого дома полностью перекрыт для свободного прохода.

Тем временем местные жители, пережившие утренний налёт, самостоятельно осматривают разрушенный двор и последствия удара по своему дому.

В результате взрыва личные вещи и обломки дома разлетелись на несколько метров. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Вся проезжая часть по обе стороны от многоэтажки густо усыпана битым стеклом и элементами разрушенных конструкций.

Коммунальник убирает стекло с территории. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Непосредственно на месте происшествия развернули работу сотрудники правоохранительных органов и специалисты коммунальных предприятий.

Новини.LIVE сообщали, что утром в среду, 21 октября, российский дрон упал на открытый участок в Деснянском районе Киева. В результате удара загорелись припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, под вражеским ударом этой ночью оказался и Соломенский район Киева. Там беспилотник оккупантов попал в объект транспортной инфраструктуры, вызвав масштабный пожар, ликвидацией которого занимались экстренные службы.