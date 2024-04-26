Прямо під час уроків — у одній зі шкіл Києва раптово обвалилася стеля

Момент обвалу стелі. Фото: скриншот з відео

В одній зі шкіл Києва під час навчального процесу обвалилася стеля. За попередньою інформацією, ніхто зі школярів не постраждав.

Відео інциденту поширюють місцеві пабліки у Telegram.

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За даним місцевих пабліків, інцидент стався у Шевченківському районі столиці. Причини обвалу наразі невідомі.

Інцидент у ще одній київській школі

Нагадаємо, нещодавно однолітки жорстоко побили 13-річного школяра у київській школі №81. Наслідки бійки дуже важкі — хлопцю робили операцію лише на 10-й день після отримання тяжкої травми в пах, оскільки хлопчик нічого не сказав батькам. Мама забила на сполох, коли в сина збільшилася нога в півтора раза.

Після цього жінка звернулась до омбудсмена з проханням взяти ситуацію під свій контроль і сприяти у розслідуванні ситуації. У своєму звернені вона повідомила, що дитина перебуває на інклюзивній формі навчання. У класі є асистент вчителя.

Крім того, медики передали інформацію про побиття хлопчика до правоохоронців, адже в дитини серйозна травма яєчка.