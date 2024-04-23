В одній із шкіл Києва однолітки жорстоко побили 13-річного школяра — омбудсмен відреагував

Омбудсмен України Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Нещодавно однолітки жорстоко побили 13-річного школяра у київській школі №81. Наслідки бійки дуже важкі — хлопцю робили операцію, а батьки звернулись до омбудсмена для контролю ситуації у школі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Лубінець розповів, що у київській школі №81 однолітки побили 13-річного школяра. Дитину прооперували лише на 10-й день після отримання тяжкої травми в пах, оскільки хлопчик нічого не сказав батькам. Мама забила на сполох, коли в сина збільшилася нога в півтора раза.

Після цього жінка звернулась до омбудсмена з проханням взяти ситуацію під свій контроль й сприяти у розслідуванні ситуації. У своєму звернені вона повідомила, що дитина перебуває на інклюзивній формі навчання. У класі є асистент вчителя.

За її словами, попри неодноразові скарги адміністрація школи не вжила заходів щодо створення безпечних умов для здобуття освіти. Зокрема, під час перерви через відсутність чергових вчителів дитина стала жертвою булінгу від інших учнів. До того ж підліток й раніше зазнавав психологічного приниження й фізичних знущань.

"Наголошую: право на захист від насильства, посягання на честь та гідність визначено статтею 19 Конвенції про права дитини, статтями 28, 52 Конституції України, статтею 10 Закону України "Про охорону дитинства". Ніхто не може бути підданий цькуванню, катуванню, жорстокому поводженню. Будь-яке насильство над дитиною переслідуються законом", — йдеться у повідомленні Лубінця.

Він наголосив, що відкрив провадження за цим фактом і з метою поновлення прав дитини звернувся до ГУНП в м. Києві, задля виявлення всіх епізодів можливого жорстокого поводження з дитиною.

Крім того, скеровано запит до засновника закладу — Дніпровської районної в Києві державної адміністрації — для проведення службового розслідування щодо належного виконання обов’язків працівниками закладу, до повноважень яких належить контроль за захистом прав та інтересів дітей.

"Принагідно нагадую: відповідальність за булінг застосовується не лише за його вчинення, а й за приховування таких випадків", — підкреслив омбудсмен.

Скриншот допису Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив охоронця через те, що той зробив йому зауваження. П'яний зловмисник завдав працівнику магазину близько двадцяти ударів металевою палицею.

Також у столиці затримали жінку, яка розтрощила автівку свого знайомого та мала при собі наркотики.