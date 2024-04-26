Прямо во время уроков — в одной из школ Киева внезапно обвалился потолок

Момент обвала потолка. Фото: скриншот с видео

В одной из школ Киева во время учебного процесса обрушился потолок. По предварительной информации, никто из школьников не пострадал.

Видео инцидента распространяют местные паблики в Telegram.

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По данным местных пабликов, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Причины обрушения пока неизвестны.

Инцидент в еще одной киевской школе

Напомним, недавно сверстники жестоко избили 13-летнего школьника в киевской школе №81. Последствия потасовки очень тяжелые — парню делали операцию только на 10-й день после получения тяжелой травмы в пах, поскольку мальчик ничего не сказал родителям. Мама забила тревогу, когда у сына увеличилась нога в полтора раза.

После этого женщина обратилась к омбудсмену с просьбой взять ситуацию под свой контроль и оказать содействие в расследовании ситуации. В своем обращении она сообщила, что ребенок находится в инклюзивной форме обучения. В классе есть помощник учителя.

Кроме того, медики передали информацию об избиении мальчика в милицию, ведь у ребенка серьезная травма яичка.