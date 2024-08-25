Графіки відключення світла в Києві на 26 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетик ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

Графіки відключень світла в Києві та Київській області в понеділок, 26 серпня, не застосовуватимуть. В інших областях України также не планують вводити обмеження.

Про це і неділю, 25 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла в Києві та Київській області 26 серпня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Користуйтеся потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00", — закликають громадян енергетики.

Яка поточна ситуація в енергосистемі та що буде взимку

У п'ятницю, 23 серпня, у Міненерго повідомили, що енергетикам вдалося достроково завершити ремонт на одному з енергоблоків. Завдяки цьому енергосистема зміцнилася ще на тисячу МВт.

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Тривалість відключень світла становитиме від чотирьох до дванадцяти годин.