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Приятные новости для киевлян — в Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз по отключениям на завтра

25 августа 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве на 26 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"
Энергетик ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Киеве и Киевской области в понедельник, 26 августа, не будут применять. В других областях Украины тоже не планируют вводить ограничения.

Об этом и воскресенье, 25 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз по отключениям света в Киеве и Киевской области 26 августа

Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 23:00 ", — призывают граждан энергетики.

Какова текущая ситуация в энергосистеме и что будет зимой

В пятницу, 23 августа, в Минэнерго сообщили, что энергетикам удалось досрочно завершить ремонт на одном из энергоблоков. Благодаря этому энергосистема укрепилась еще на тысячу МВт.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Продолжительность отключений света будет составлять от четырех до двенадцати часов.

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