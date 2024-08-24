Зеленський вручив українським льотчикам почесну відзнаку

Зеленський вручив бойовим льотчикам пам'ятну стрічку "Привиди Києва" — деталі
З нагоди 33 річниці Незалежності України 40 бригаді тактичної авіації присвоєно почесне найменування "Привид Києва" із врученням почесної стрічки до бойової корогви з рук Президента України Володимира Зеленського. Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі у Києві.
Про це повідомляє пресслужба бригади у суботу, 24 серпня.
Зеленський вручив почесну стрічку "Привидам Києва"
"Це почесне найменування — відзнака найвищої доблесті, мужності та патріотизму, які є заслугою кожного військовослужбовця бригади та всіх льотчиків Повітряних Сил, хто в перші години й дні бився в небі Києва з окупантом ціною свого життя", — йдеться в повідомленні.
Льотчики додають, що наразі бригада виконує завдання в самих гарячих місцях української оборони. Серед льотчиків бригади — п'ять Героїв України, з яких четверо отримали звання посмертно.
"Вигравши битву за Київ, і прогнавши ворожі літаки з українського повітряного простору, захисники України заступили на повітряну оборону і бойове чергування на всіх стратегічних напрямках", — йдеться у повідомленні.
40 бригада тактичної авіації ПС ЗСУ — що відомо
Зауважимо, що "Привид Києва" — збірний образ військових льотчиків бригади, коли бригада вступила у повітряні бої над Києвом, і збила за 18 днів від початку вторгнення Росії щонайменше 20 ворожих літаків, в тому числі — транспортний літак Іл-76 з десантом.
У складі цієї бригади служили:
- капітан ПС ЗСУ Андрій Пільщиков на псевдо "Джус";
- майор ПС ЗСУ В’ячеслав Мінка;
- майор ПС ЗСУ Сергій Проказін;
- майор ПС ЗСУ Степан Тарабалка.
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