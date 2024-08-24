Зеленський вручив українським льотчикам почесну відзнаку

Володимир Зеленський вручає стрічку до бойової корогви 40 бригади тактичної авіації. Фото: Facebook 40 бригади

З нагоди 33 річниці Незалежності України 40 бригаді тактичної авіації присвоєно почесне найменування "Привид Києва" із врученням почесної стрічки до бойової корогви з рук Президента України Володимира Зеленського. Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі у Києві.

Про це повідомляє пресслужба бригади у суботу, 24 серпня.

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"Це почесне найменування — відзнака найвищої доблесті, мужності та патріотизму, які є заслугою кожного військовослужбовця бригади та всіх льотчиків Повітряних Сил, хто в перші години й дні бився в небі Києва з окупантом ціною свого життя", — йдеться в повідомленні.

Стрчка на бойовій корогві бригади. Джерело: Facebook 40 бригади

Льотчики додають, що наразі бригада виконує завдання в самих гарячих місцях української оборони. Серед льотчиків бригади — п'ять Героїв України, з яких четверо отримали звання посмертно.

"Вигравши битву за Київ, і прогнавши ворожі літаки з українського повітряного простору, захисники України заступили на повітряну оборону і бойове чергування на всіх стратегічних напрямках", — йдеться у повідомленні.

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Льотчики на шикуванні. Джерело: Facebook 40 бригади

Зауважимо, що "Привид Києва" — збірний образ військових льотчиків бригади, коли бригада вступила у повітряні бої над Києвом, і збила за 18 днів від початку вторгнення Росії щонайменше 20 ворожих літаків, в тому числі — транспортний літак Іл-76 з десантом.

У складі цієї бригади служили: