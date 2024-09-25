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Приємні сюрпризи природи — прогноз погоди у Києві на завтра

25 вересня 2024 13:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Києві та області 26 вересня — дані від синоптиків
Кияни милуються заходом сонця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві в четвер, 26 вересня, утримається тепла погода, можливі короткочасні локальні дощі. Температура повітря прогріється до комфортних позначок.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди у Києві та області 26 вересня

Синоптики прогнозують, що у Києві 26 вересня буде похмуро вранці. Проте, вдень небо розвидніється, а температура повітря добре прогріється. Ввечері можлива хмарність. Дощів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +16 °C. Вдень потеплішає до +21...+23 °C. Буде легкий південний вітер зі швидкістю до 6 м/с. 

погода в києві 26 вересня
Погода в Києві 26 вересня. Фото: скриншот 

Погода у Київській області 26 вересня

У Київській області тим часом синоптики Укргідрометцентру прогнозують короткочасні опади з грозами.

Температура повітря вночі коливатиметься вночі в межах +13...+16 °C. Вдень потеплішає до +21...+24 °C. Місцями буде мінлива хмарність.

Київська область погода 26 вересня
Погода у Київській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні в Україні у західних областях зіпсується погода — там можливі дощі з грозами. 

Також ми ділилися осінніми фото заходу сонця у Києві. 

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