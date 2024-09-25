Фото заходу сонця у Києві в вересні — фоторепортаж

Казковий літній захід сонця у вересні в Києві — фоторепортаж
Вересень добігає кінця, але досі можна насолоджуватися літнім теплом. Вечори стають прохолоднішими, а заходи сонця все яскравішими, якими часто милуються мешканці Києва.
Красу заходу сонця у Києві дивіться у фоторепортажу від Новини.LIVE.
Захід сонця у Києві
Погода не перестає тішити киян теплою погодою з майже літніми температурами. Синоптики обіцяють, що у середу, 25 вересня, буде сонячно без опадів.
У безхмарні дні захід сонця особливо красивий. Кияни не втрачають можливості сфотографувати красиві сонячні осінні пейзажі столиці.
Нагадаємо, нещодавно ми ділились фото осінніх пейзжаів у Києві. Однак не завжди столиця зустрічає красою — через пожежі у екосистемах в області, місто накрив густий смог.
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