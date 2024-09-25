Фото заходу сонця у Києві в вересні — фоторепортаж

Кияни фотграфують захід сонця. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Вересень добігає кінця, але досі можна насолоджуватися літнім теплом. Вечори стають прохолоднішими, а заходи сонця все яскравішими, якими часто милуються мешканці Києва.

Красу заходу сонця у Києві дивіться у фоторепортажу від Новини.LIVE.

Читайте також:

Захід сонця у Києві

Погода не перестає тішити киян теплою погодою з майже літніми температурами. Синоптики обіцяють, що у середу, 25 вересня, буде сонячно без опадів.

У безхмарні дні захід сонця особливо красивий. Кияни не втрачають можливості сфотографувати красиві сонячні осінні пейзажі столиці.

Захід сонця в Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Кияни насолоджуються краєвидом. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Захід сонця. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Кияни прогулюються на мості. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Київ у вересні 2024. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Кияни гуляють на мості. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Захід сонця у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, нещодавно ми ділились фото осінніх пейзжаів у Києві. Однак не завжди столиця зустрічає красою — через пожежі у екосистемах в області, місто накрив густий смог.