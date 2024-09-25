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Приятные сюрпризы природы — прогноз погоды в Киеве на завтра

25 сентября 2024 13:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Киеве и области 26 сентября — данные от синоптиков
Киевляне любуются закатом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Киеве в четверг, 26 сентября, сохранится теплая погода, возможны кратковременные локальные дожди. Температура воздуха прогреется до комфортных отметок.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Киеве и области 26 сентября

Синоптики прогнозируют, что в Киеве 26 сентября будет пасмурно утром. Однако днем небо рассвело, а температура воздуха хорошо прогреется. Вечером возможна облачность. Дожди не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет составлять +16 °C. Днем потеплеет до +21...+23°C. Будет лёгкий южный ветер со скоростью до 6 м/с.

погода в Киеве 26 сентября
Погода в Киеве 26 сентября. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 26 сентября

В Киевской области синоптики Укргидрометцентра прогнозируют кратковременные осадки с грозами.

Температура воздуха ночью будет колебаться ночью в пределах +13...+16°C. Днем потеплеет до +21...+24°C. Местами будет переменная облачность.

Киевская область погода 26 сентября
Погода в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в Украине в западных областях испортится погода – там возможны дожди с грозами.

Также мы делились осенними фото заката в Киеве.

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