Прогноз погоды в Киеве и области 26 сентября — данные от синоптиков

Киевляне любуются закатом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в четверг, 26 сентября, сохранится теплая погода, возможны кратковременные локальные дожди. Температура воздуха прогреется до комфортных отметок.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Киеве и области 26 сентября

Синоптики прогнозируют, что в Киеве 26 сентября будет пасмурно утром. Однако днем небо рассвело, а температура воздуха хорошо прогреется. Вечером возможна облачность. Дожди не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет составлять +16 °C. Днем потеплеет до +21...+23°C. Будет лёгкий южный ветер со скоростью до 6 м/с.

Погода в Киеве 26 сентября. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 26 сентября

В Киевской области синоптики Укргидрометцентра прогнозируют кратковременные осадки с грозами.

Температура воздуха ночью будет колебаться ночью в пределах +13...+16°C. Днем потеплеет до +21...+24°C. Местами будет переменная облачность.

Погода в Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в Украине в западных областях испортится погода – там возможны дожди с грозами.

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