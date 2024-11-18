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Прикордонник збив крилату ракету на Київщині — вражаюче відео

18 листопада 2024 15:06
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
На Київщині прикордонник збив крилату ракету — у ДПСУ показали ефектне відео
Крилата ракета у повітрі. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Київській області під час ракетної атаки 17 листопада прикордонники знищили російську крилату ракету. Відзначився боєць на псевдо "Юта".

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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У ДПСУ зазначили, що військовослужбовець Житомирського прикордонного загону, відомий за позивним "Юта", спільно з побратимами відслідкував політ ракети та знищив її у повітрі.

"Захисник здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу. Як результат — влучним пострілом крилата ракета противника була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що зараз активно впроваджують новітні зразки озброєння та забезпечують високу бойову готовність свого персоналу.

Нагадаємо, протягом минулого тижня російські війська застосували для ударів по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів.

Зокрема, 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар по Україні. Сили ППО виявили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

прикордонники обстріли війна в Україні ракетний удар ДПСУ

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