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Пограничник сбил крылатую ракету в Киевской области — видео

18 ноября 2024 15:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Киевской области пограничник сбил крылатую ракету — в ГПСУ показали эффектное видео
Крылатая ракета в воздухе. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киевской области во время ракетной атаки 17 ноября пограничники уничтожили российскую крылатую ракету. Отличился боец на псевдо "Юта".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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В ГПСУ отметили, что военнослужащий Житомирского пограничного отряда, известный по позывному "Юта", совместно с собратьями отследил полет ракеты и уничтожил ее в воздухе.

"Защитник произвел выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса. Как результат — точным выстрелом крылатая ракета противника была уничтожена в воздухе, предотвратив возможные разрушения и жертвы", — говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что сейчас активно внедряют новейшие образцы вооружения и обеспечивают высокую боевую готовность своего персонала.

Напомним, в течение прошлой недели российские войска применили для ударов по Украине почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных дронов.

В частности, 17 ноября россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Силы ПВО обнаружили 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА.

пограничники обстрелы война в Украине ракетный удар ГПСУ

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