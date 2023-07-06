Прикордонники розповіли, як викрили "чорних фармацевтів"
У Києві співробітники ДПСУ "знешкодили" злочинне угрупування. "Чорні фармацевти" зазнали збитків на пʼять мільйонів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Викриття "чорних фармацевтів"
Співробітники ДПСУ та прокурори Офісу Генерального Прокурора за силової підтримки бійців прикордонного загону ДОЗОР провели ряд обшуків і викрили діяльність "чорних фармацевтів".
"Злочинне угруповання розповсюджувало іноземні фальсифіковані лікарські засоби від тяжких хвороб. Під час обшуків виявили ліки на понад 5 млн гривень, деякі у роздрібній торгівлі коштують по 5 тис. доларів США за упаковку", — йдеться в повідомленні.
Оперативники також вилучили мобільні термінали, ноутбуки, банківські картки та виторг за тиждень — це понад 300 000 грн.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві Дарницька окружна прокуратура повідомила про підозру директору підрядної організації у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).