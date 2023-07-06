Прикордонники розповіли, як викрили "чорних фармацевтів"

Прикордонники викрили "чорних фармацевтів" у Києві. Скриншот

У Києві співробітники ДПСУ "знешкодили" злочинне угрупування. "Чорні фармацевти" зазнали збитків на пʼять мільйонів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Співробітники ДПСУ та прокурори Офісу Генерального Прокурора за силової підтримки бійців прикордонного загону ДОЗОР провели ряд обшуків і викрили діяльність "чорних фармацевтів".

"Злочинне угруповання розповсюджувало іноземні фальсифіковані лікарські засоби від тяжких хвороб. Під час обшуків виявили ліки на понад 5 млн гривень, деякі у роздрібній торгівлі коштують по 5 тис. доларів США за упаковку", — йдеться в повідомленні.

Оперативники також вилучили мобільні термінали, ноутбуки, банківські картки та виторг за тиждень — це понад 300 000 грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві Дарницька окружна прокуратура повідомила про підозру директору підрядної організації у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).