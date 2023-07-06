Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Прикордонники розповіли, як викрили "чорних фармацевтів" arrow

Прикордонники розповіли, як викрили "чорних фармацевтів"

6 липня 2023 15:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Прикордонники розповіли, як викрили "чорних фармацевтів"
Прикордонники викрили "чорних фармацевтів" у Києві. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві співробітники ДПСУ "знешкодили" злочинне угрупування. "Чорні фармацевти" зазнали збитків на пʼять мільйонів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Читайте також:

Викриття "чорних фармацевтів"

Співробітники ДПСУ та прокурори Офісу Генерального Прокурора за силової підтримки бійців прикордонного загону ДОЗОР провели ряд обшуків і викрили діяльність "чорних фармацевтів".

"Злочинне угруповання розповсюджувало іноземні фальсифіковані лікарські засоби від тяжких хвороб. Під час обшуків виявили ліки на понад 5 млн гривень, деякі у роздрібній торгівлі коштують по 5 тис. доларів США за упаковку", — йдеться в повідомленні.

Оперативники також вилучили мобільні термінали, ноутбуки, банківські картки та виторг за тиждень — це понад 300 000 грн.

Досудове розслідування триває.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві Дарницька окружна прокуратура повідомила про підозру директору підрядної організації у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз