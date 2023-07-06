Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пограничники рассказали, как разоблачили "черных фармацевтов" arrow

Пограничники рассказали, как разоблачили "черных фармацевтов"

6 июля 2023 15:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пограничники рассказали, как разоблачили "черных фармацевтов"
Пограничники разоблачили "черных фармацевтов" в Киеве. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве сотрудники ГНСУ "обезвредили" преступную группировку. "Черные фармацевты" понесли убытки на пять миллионов.

Об этом сообщает Госпогранслужба .

Читайте также:

Разоблачение "черных фармацевтов"

Сотрудники ГНСУ и прокуроры Офиса Генерального Прокурора при силовой поддержке бойцов пограничного отряда ДОЗОР провели ряд обысков и разоблачили деятельность "черных фармацевтов".

"Преступная группировка распространяла иностранные фальсифицированные лекарственные средства от тяжелых болезней. Во время обысков обнаружили лекарства более чем на 5 млн гривен, некоторые в розничной торговле стоят по 5 тыс. долларов США за упаковку", — говорится в сообщении.

Оперативники также изъяли мобильные терминалы, ноутбуки, банковские карты и выручку за неделю — это более 300 000 грн.

Досудебное расследование продолжается.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве Дарницкая окружная прокуратура сообщила о подозрении директору подрядной организации в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз