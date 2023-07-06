Пограничники рассказали, как разоблачили "черных фармацевтов"

Пограничники разоблачили "черных фармацевтов" в Киеве. Скриншот

В Киеве сотрудники ГНСУ "обезвредили" преступную группировку. "Черные фармацевты" понесли убытки на пять миллионов.

Об этом сообщает Госпогранслужба .

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Разоблачение "черных фармацевтов"

Сотрудники ГНСУ и прокуроры Офиса Генерального Прокурора при силовой поддержке бойцов пограничного отряда ДОЗОР провели ряд обысков и разоблачили деятельность "черных фармацевтов".

"Преступная группировка распространяла иностранные фальсифицированные лекарственные средства от тяжелых болезней. Во время обысков обнаружили лекарства более чем на 5 млн гривен, некоторые в розничной торговле стоят по 5 тыс. долларов США за упаковку", — говорится в сообщении.

Оперативники также изъяли мобильные терминалы, ноутбуки, банковские карты и выручку за неделю — это более 300 000 грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве Дарницкая окружная прокуратура сообщила о подозрении директору подрядной организации в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).