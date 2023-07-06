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У Києві підрядник незаконно заволодів 4 млн грн під час ремонту футбольного поля

6 липня 2023 11:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві підрядник незаконно заволодів 4 млн грн під час ремонту футбольного поля
Діти граються на футбольному полі. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Дарницька окружна прокуратура повідомила про підозру директору підрядної організації у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, керівництво дитячо-юнацьких спортивних шкіл уклало договір з підрядною організацією щодо капітального ремонту футбольного поля в Дарницькому районі міста Києва.

"Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету на суму понад 8 млн грн. Однак, як з’ясувалося, половина необхідних ремонтних робіт не були виконані взагалі, чим місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 4 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що раніше в межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру директору ДЮСШ у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт  відносно директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні  ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Додамо, що у Києві Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступнику директора та двом начальникам дільниці Київзеленбуду. Їх підозрюють у розтраті коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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