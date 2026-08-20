Прикордонники з кулемета збили крилату ракету на Київщині

Кулеметник. Фото: Арміяinform

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

На Київщині мобільна вогнева група прикордонників знищила крилату ракету, яка прямувала в бік столиці. Ворожу ціль вдалося уразити кулеметним вогнем під час масованої атаки Росії вранці 20 серпня. Збита ракета впала поза межами населених пунктів, цивільні не постраждали.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Новини.LIVE.

Як прикордонники збили російську ракету

Мобільна вогнева група виявила повітряну ціль у своєму секторі відповідальності. Прикордонники відкрили по ракеті вогонь зі стрілецької зброї та змогли її знищити.

За словами одного з військовослужбовців, який брав участь у бойовій роботі, ракета летіла на висоті до 50 метрів і відкидала теплові пастки. Після ураження вона впала в полі, де утворилася вирва.

Збита крилата ракета. Фото: ДПСУ

У ДПСУ наголосили, що збити крилату ракету з кулемета надзвичайно складно через невеликі шанси на успішне ураження такої цілі. Уламки ракети після падіння розлетілися на значну відстань.

Що відомо про атаку на Київщину

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

На Київщині внаслідок атаки загинула людина, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали Броварський та Бориспільський райони.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 20 серпня пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі, школа й дитяча лікарня. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що кожна російська атака завдає столиці збитків приблизно на 500 млн гривень.

Також Новини.LIVE писали, що російський удар пошкодив офіс телеканалів Ми — Україна та Ми — Україна+. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило студію, технічну інфраструктуру та робочі місця редакції. Співробітники медіа не постраждали.