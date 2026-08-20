Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росія пошкодила офіс телеканалу Ми-Україна

Росія пошкодила офіс телеканалу Ми-Україна

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 12:59
Атака РФ на Київ: пошкоджено офіс Ми — Україна
Пошкоджений офіс телеканалу Ми-України. Фото: Дмитро Самолюк/Facebook

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня пошкоджені приміщення телеканалів Ми — Україна та Ми — Україна+. В офісі вибило вікна, пошкоджено ньюзрум, студію, технічну інфраструктуру та робочі місця редакції. Працівники, які перебували у приміщенні під час атаки, не постраждали.

Про це телеканал повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Наслідки російського удару по офісу телеканалу

Вибухова хвиля пошкодила входи до приміщення телеканалів, вибила вікна та завдала шкоди елементам будівлі. Частково зруйнована стеля в коридорах офісу.

Також пошкоджені ньюзрум, студія, знімальна та технічна інфраструктура, а робочі місця редакції потрощені. Команда медіагрупи наразі оцінює масштаби завданих збитків.

Керівник медіагрупи Ми — Україна Ігор Петренко наголосив, що головне — відсутність постраждалих серед співробітників.

Читайте також:

"Найголовніше, що всі наші люди живі. Все інше відновимо: будівлю відремонтуємо, техніку замінимо, студію відбудуємо", — зазначив Петренко.

За його словами, російська атака не змусить редакцію припинити роботу.

"Ударом по редакції нас не залякати і мовчати не змусити. Ми працювали, працюємо і будемо працювати", — заявив керівник медіагрупи.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок масованої атаки РФ на Київ найбільше пошкоджень зафіксували у Солом’янському районі. Там зруйновані верхні поверхи житлового будинку, пошкоджені школа та дитяча лікарня, виникли пожежі.

Як повідомляли Новини.LIVE, журналісти побували на місцях влучань після нічної атаки РФ. У Києві пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня та нежитлові приміщення.

Київ телеканали руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації