Прикривалися поліцейськими та співробітниками ТЦК — у Києві поліція затримала шахраїв

Затримання аферистів. Фото: Нацполіція

У Києві поліція затримала шахраїв, які прикривалися поліцейськими та співробітниками ТЦК і таким чином ошукували чоловіків призовного віку. Вони пропонували ухилянтам допомогу у знятті з військового обліку.

Про це повідомляє Нацполіція у понеділок, 11 березня.

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В одного з потерпілого злочинці видурили 1,7 млн грн. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини.

"До складу угруповання входили мешканці столиці, які представляючись співробітниками поліції, ТЦК та інших правоохоронних органів, заволодівали коштами громадян", — повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За його словами, кожен з фігурантів виконував свою роль: розробляв план та методи вчинення злочинів, підшукував виконавців та автомобілі, які використовувалися членами групи. Деякі з учасників мають кримінальний досвід за тяжкі злочини та неодноразово затримувалися поліцейськими.

Упродовж тривалого часу зловмисники під різними приводами для розв’язання даного питання вимагали від чоловіка різні суми. Коли потерпілий відмовився їм сплачувати кошти, фігуранти силою посадили його до свого авто та фізичними погрозами змусили перерахувати кошти на банківську картку учасника злочинної групи.

"Восьмого березня оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі Печерського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців ДСР затримали організатора та двох учасників угруповання", — додав Рубель.

У затриманих вилучили зброю. Також за результатами обшуків за місцями проживання осіб, причетних до злочинної діяльності, вилучили помпову рушницю, пістолет Макарова, банківські картки, ноутбук, мобільні телефони, автомобілі.

Наразі трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані: ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями, яке може загрожувати фігурантам, до 12 років позбавлення волі.

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