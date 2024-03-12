Прикрывались полицейскими и сотрудниками ТЦК — в Киеве полиция задержала мошенников

Задержание аферистов. Фото: Нацполиция

В Киеве полиция задержала мошенников, которые прикрывались полицейскими и сотрудниками ТЦК и таким образом обманывали мужчин призывного возраста. Они предлагали уклонистам помощь в снятии с военного учета.

Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 11 марта.

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У одного из потерпевшего преступники выманили 1,7 млн грн. В общем, на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека.

"В состав группировки входили жители столицы, представляясь сотрудниками полиции, ТЦК и других правоохранительных органов, завладевали средствами граждан", — сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

По его словам, каждый из фигурантов выполнял свою роль: разрабатывал план и методы совершения преступлений, подыскивал исполнителей и автомобили, которые использовались членами группы. Некоторые из участников имеют уголовный опыт за тяжкие преступления и неоднократно задерживались полицейскими.

В течение длительного времени злоумышленники под разными предлогами к решению данного вопроса требовали от мужчины разные суммы. Когда потерпевший отказался им платить средства, фигуранты силой посадили его в свой автомобиль и физическими угрозами заставили перечислить средства на банковскую карточку участника преступной группы.

"Восьмого марта оперативники управления стратегических расследований в Киеве, следователи Печерского управления полиции при силовой поддержке спецназовцев ДСР задержали организатора и двух участников группировки", — добавил Рубель.

У задержанных изъяли оружие. Также по результатам обысков по местам жительства лиц, причастных к преступной деятельности, изъяли помповое ружье, пистолет Макарова, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобили.

Трем задержанным и еще одному члену группировки сообщили о подозрениях. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы: ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое может угрожать фигурантам, до 12 лет лишения свободы.

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