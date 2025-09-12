Відео
Принц Гаррі зустрівся з українськими воїнами

Принц Гаррі зустрівся з українськими воїнами

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 14:08
Принц Гаррі у Києві зустрівся з українськими ветеранами
Принц Гаррі. Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Принц Гаррі під час візиту до Києва провів зустріч із українськими ветеранами. Подія викликала значний інтерес серед захисників, адже, за попередніми даними, поспілкуватися з герцогом Сассекським прийшли близько 500 учасників бойових дій.

Відео із зустрічі шириться у соцмережах. 

Читайте також:

Принц Гаррі зустрівся з ветеранами, які захищали Україну

Відомо, що зустріч відбулася у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

На відеокадрах, які з'явилися у соцмережах видно, як із приміщення музею вийшов принц Гаррі разом з ветеранами.

Додамо, що за кілька годин до прибуття у Київ, принц Гаррі повідомив журналістам The Guardian, що хоче не лише побачити наслідки війни в Україні, а й планує представити проєкти для допомоги пораненим і постраждалим українцям. 

Окрім того, відомо, що в принца Гаррі є намір зустрітися із  прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Нагадаємо, Укрзалізниця показала відео, як зустріли принца Гаррі у Києві.

У квітні 2025 року принц Гаррі бував у Львові, де також провів зустріч з українськими ветеранами та учасниками "Ігор нескорених".

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
