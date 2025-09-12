Принц Гарри в Киеве встретился с украинскими ветеранами

Принц Гарри встретился с украинскими воинами — видео
Принц Гарри во время визита в Киев провел встречу с украинскими ветеранами. Событие вызвало значительный интерес среди защитников, ведь, по предварительным данным, пообщаться с герцогом Сассекским пришло около 500 участников боевых действий.
Видео со встречи распространяется в соцсетях.
Принц Гарри встретился с ветеранами, которые защищали Украину
Известно, что встреча состоялась в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
На видеокадрах, которые появились в соцсетях, видно, как из помещения музея вышел принц Гарри вместе с ветеранами.
Добавим, что за несколько часов до прибытия в Киев принц Гарри сообщил журналистам The Guardian, что хочет не только увидеть последствия войны в Украине, но и планирует представить проекты для помощи раненым и пострадавшим украинцам.
Кроме того, известно, что у принца Гарри есть намерение встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
Напомним, Укрзализныця показала видео, как встретили принца Гарри в Киеве.
В апреле 2025 года принц Гарри бывал во Львове, где также провел встречу с украинскими ветеранами и участниками "Игр непокоренных".
