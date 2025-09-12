Видео
Принц Гарри встретился с украинскими воинами — видео

Принц Гарри встретился с украинскими воинами — видео

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 14:08
Принц Гарри в Киеве встретился с украинскими ветеранами
Принц Гарри. Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Принц Гарри во время визита в Киев провел встречу с украинскими ветеранами. Событие вызвало значительный интерес среди защитников, ведь, по предварительным данным, пообщаться с герцогом Сассекским пришло около 500 участников боевых действий.

Видео со встречи распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Принц Гарри встретился с ветеранами, которые защищали Украину

Известно, что встреча состоялась в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

На видеокадрах, которые появились в соцсетях, видно, как из помещения музея вышел принц Гарри вместе с ветеранами.

Добавим, что за несколько часов до прибытия в Киев принц Гарри сообщил журналистам The Guardian, что хочет не только увидеть последствия войны в Украине, но и планирует представить проекты для помощи раненым и пострадавшим украинцам.

Кроме того, известно, что у принца Гарри есть намерение встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Напомним, Укрзализныця показала видео, как встретили принца Гарри в Киеве.

В апреле 2025 года принц Гарри бывал во Львове, где также провел встречу с украинскими ветеранами и участниками "Игр непокоренных".

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
