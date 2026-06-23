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Главная Киев Присвоили "Ожоговый центр": ГБР разоблачило эксчиновника СНБО и бизнесменов

Присвоили "Ожоговый центр": ГБР разоблачило эксчиновника СНБО и бизнесменов

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Дата публикации 23 июня 2026 16:25
Ожоговый центр в Киеве присвоили экс-чиновник СНБО и бизнесмены — дело ГБР
Республиканская клиническая больница (ожоговый центр). Фото: go2.kiev.ua

Экс-чиновник Совета национальной безопасности и бизнесмены незаконно завладели недостроенным комплексом Республиканской клинической больницы (известной как "Ожоговый центр") в Киеве, а также землей площадью 21 гектар. СНБО и бизнесменов. Реализация преступного замысла началась еще в 2006 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГБР.

Кража Ожогового центра в Киеве

ГБР вместе с СБУ объявили о подозрении группе лиц, незаконно присвоивших имущество столичного медучреждения и масштабный земельный участок. Среди фигурантов дела — бывший народный депутат, который также занимал должность заместителя секретаря СНБО при Викторе Януковиче, двое авторитетных украинских предпринимателей и их сообщники.

По информации правоохранителей, реализация преступного замысла началась еще в 2006 году. В это время организаторы нацелились на недостроенный медицинский комплекс на Троещине и прилегающую территорию.

Организаторы привлекли к сговору должностных лиц предприятия, которое выступало заказчиком строительства. Из-за них была создана фиктивная многомиллионная задолженность перед подконтрольной фирмой. Эта фирма впоследствии стала главным кредитором по делу о банкротстве предприятия-заказчика.

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В течение нескольких лет участники схемы пытались получить контроль над больницей и земельным участком, однако из-за финансового кризиса 2008 года не смогли завершить задуманное.

"Впоследствии право требования искусственно созданного долга было передано другому известному бизнесмену, который продолжил реализацию схемы. Используя подконтрольные юридические и физические лица, он организовал отчуждение объектов незавершенного строительства и земельного участка в пользу аффилированных структур без проведения конкурентных процедур и по стоимости, существенно ниже рынка", — говорится в сообщении.

В 2021 году махинаторы окончательно закрепили право собственности на имущественный комплекс по своим структурам. Строить или восстанавливать больницу никто не собирался — главной целью оставалась ценная столичная земля. Из-за реализации схемы государство понесло убытки более чем на 300 млн гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к сделке и принимают меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Как писали Новини.LIVE, 23 июня в Киеве задержали еще одного участника подготовки покушения на должностного лица ГУР. Он координировал взаимодействие между участниками, передавал инструкции от заказчиков и контролировал подготовительные действия.

Также мы сообщали, что заместитель главы Киевзеленстроя скрыл имущество на 9,6 млн грн. Киевская городская прокуратура сообщила коммунальщику о подозрении.

Киев махинации ГБР больница
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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