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Приїхав влаштовуватись на роботу: в Києві викрали 19-річного хлопця

15 вересня 2023 18:32
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У Києві викрали 19-річного хлопця
Підозрюваний у викраденні людини. Фото: Нацполіція
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Голосіївському районі двоє чоловіків викрали 19-річного хлопця, утримували його та били в одній із арендованих квартир Києва

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві. 

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В Києві викрали хлопця 

Начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян зазначив, що 19-річний хлопець приїхав в Київ у пошуках роботи. Оголошення він знайшов у одному із Telegram-каналів. Про зустріч із потенційними роботодавцями він домовився біля станції метро "Васильківська", де двоє чоловіків його схопили та силоміць посадивши у автівку відвезли на одну із орендованих квартир. 

"У зазначений час хлопець приїхав на станцію метро "Васильківська", де його вже чекали двоє чоловіків, 1998 та 2002 років народження. Як виявилось, з фігурантами потерпілий був знайомий раніше та заборгував одному з них гроші. Молодика силою посадили в автівку та відвезли до орендованої квартири, де над ним психологічно знущались, били та здійснили постріл в ногу з пневматичної зброї. Надалі чоловіка знову вивезли на автівці вже у інший район столиці, де він скориставшись неуважністю зловмисників, зміг втекти та повідомив родичам про скоєний злочин відносно нього", - сказав він.

Правоохоронцям вдалось встановити зловмисників. Ними виявились раніше не судимі уродженці Дніпропетровщини. Їх затримали та за місцем проживання вилучили пневматичний пістолет та мобільні телефони, на які фільмували знаходження потерпілого у своїй квартирі. 

Двох чоловіків підозрюють у викраденні та незаконному позбавленні волі людини. Їм загрожує до п’яти років за гратами. 

Вилучені речові докази
Вилучені речові докази. Фото: Нацполіція
Вилучений у зловмисників пістолет
Вилучений у зловмисників пістолет. Фото: Нацполіція
Затриманий зловмисник
Затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція
Затриманий зловмисник
Затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили ще два шахрайські call-центри, що розташовувалися у Солом'янському районі столиці. Фігурантам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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