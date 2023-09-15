В Киеве похитили 19-летнего парня

Подозреваемый в похищении человека. Фото: Нацполиция

В Голосеевском районе двое мужчин похитили 19-летнего парня, удерживали его и избивали в одной из арендованных квартир Киева.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

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Начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян отметил, что 19-летний молодой человек приехал в Киев в поисках работы. Объявление он нашел в одном из Telegram-каналов. О встрече с потенциальными работодателями он договорился у станции метро "Васильковская", где двое мужчин его схватили и насильно посадив в автомобиль, отвезли на одну из арендованных квартир.

"В указанное время парень приехал на станцию метро "Васильковская", где его уже ждали двое мужчин, 1998 и 2002 годов рождения. Как оказалось, с фигурантами потерпевший был знаком раньше и задолжал одному из них деньги. Молодого человека силой посадили в автомобиль и отвезли в арендованную квартиру, где над ним психологически издевались, избивали и выстрелили в ногу из пневматического оружия", — сказал он.

Правоохранителям удалось установить злоумышленников. Ими оказались ранее несудимые уроженцы Днепропетровщины. Их задержали и по месту жительства изъяли пневматический пистолет и мобильные телефоны, на которые они снимали нахождение пострадавшего в своей квартире.

Двое мужчин подозреваются в похищении и незаконном лишении свободы человека. Им грозит до пяти лет за решеткой.

Изъятые вещественные подтверждения. Фото: Нацполиция

Изъятый у злоумышленников пистолет. Фото: Нацполиция

Задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили еще два мошеннических call-центра, которые располагались в Соломенском районе столицы. Фигурантам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.