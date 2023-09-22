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"Про укриття забули": депутати вимагають розслідувати скандал у Шевченківському районі Києва

22 вересня 2023 17:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Про укриття забули": депутати вимагають розслідувати скандал у Шевченківському районі Києва
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Фірми, які наближені до керівництва Шевченківської районної держадміністрації, ще у листопаді 2022 року нібито розпочали ремонт укриттів у столиці на суму майже 100 мільйонів гривень. Однак, сховища досі не готові. Депутати вимагають розслідувати справу та відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства.

Відповідний допис написав депутат Київради Дмитро Білоцерковець. 

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За словами Білоцерковця, ремонтом укриттів мала займатися фірма "Київська домобудівна компанія". Частина сховищ знаходиться у школах, але у підрядних договорах діячі з Шевченківської РДА приховали назви і адреси освітніх установ, у яких замовляли ремонт. 

"Чиновники приховали цю інформацію, бо станом на зараз ремонти в укриттях там фірмою не зроблені. Більше того, в частині шкіл, батьки за власні кошти були вимушені приводити в мінімально придатний стан укриття, бо фірма нічого не робила, а навчальний процес мав стартувати вчасно. А зараз взагалі в ряді шкіл, чиновники Шевченківської РДА перенесли ремонти укриттів на 2025 рік. Це вони закінчення війни чекають?", — пише депутат. 

Разом з тим він нагадав, що чиновники Шевченківського району вже потрапляли у гучні кримінальні справи з привласнення бюджетних коштів. Зокрема, вони хотіли  витратити 400 тисяч доларів на ремонт укриття в дитячому таборі на Закарпатті.

Як вважає Білоцерковець, чиновники РДА почувають себе безкарними, адже підпорядковуються не громаді Києва, а Президенту Україну.

"Тому вимагаємо провести розслідування щодо можливої крадіжки бюджетних грошей, фірмами, наближеними до керівника Шевченківської РДА. Закликаємо Президента відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства", — закликав депутат. 

Редакція Новини.LIVE надіслала запитити у відповідні компетентні установи.

Скандал з укриттями
Фото: скриншот
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Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про відсторонення Директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука від посади. Відомо, що він не забезпечив роботу укриттів, біля якого під час масованої атаки загинули люди. 

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