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"О укрытиях забыли": депутаты требуют расследовать скандал в Шевченковском районе Киева

22 сентября 2023 17:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"О укрытиях забыли": депутаты требуют расследовать скандал в Шевченковском районе Киева
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Фирмы, приближенные к руководству Шевченковской районной госадминистрации, еще в ноябре 2022 года якобы приступили к ремонту укрытий в столице на сумму почти 100 миллионов гривен. Однако хранилища до сих пор не готовы. Депутаты требуют расследовать дело и отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия.

Соответствующее сообщение написал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

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Скандал с укрытиями

По словам Белоцерковца, ремонтом укрытий должна заниматься фирма "Киевская домостроительная компания". Часть хранилищ находится в школах, но в подрядных договорах деятели из Шевченковской РГА скрыли названия и адреса образовательных учреждений, где заказывали ремонт.

"Чиновники скрыли эту информацию, потому что по состоянию на сейчас ремонты в укрытиях там фирмой не сделаны. Более того, в части школ, родители за собственные средства были вынуждены приводить в минимально подходящее состояние укрытия, потому что фирма ничего не делала, а учебный процесс должен был стартовать вовремя. А сейчас вообще в ряде школ, чиновники Шевченковской РГА перенесли ремонты укрытий на 2025 год. Это они окончания войны ждут?", — пишет депутат.

Вместе с тем он напомнил, что чиновники Шевченковского района уже попадали в громкие уголовные дела по присвоению бюджетных средств. В частности, они хотели потратить 400 тысяч долларов на ремонт укрытия в детском лагере в Закарпатье.

Как считает Белоцерковец, чиновники РГА чувствуют себя безнаказанными, ведь подчиняются не общине Киева, а Президенту Украины.

"Поэтому требуем провести расследование возможной кражи бюджетных денег, фирмами, приближенными к руководителю Шевченковской РГА. Призываем Президента отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия", — призвал депутат.

Редакция Новини.LIVE направила запрос в соответствующие компетентные учреждения.

Скандал с укрытиями
Фото: скриншот
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Фото: скриншот

Напомним, 13 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об отстранении директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука с должности. Известно, что он не обеспечил работу укрытий, у которого во время массированной атаки погибли люди.

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