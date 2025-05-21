Податківці у Києві продавали інформацію з державних баз даних

Продавали інформацію з баз даних — викрили працівників податкової
У Києві викрили двох працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних. Їм повідомили про підозру.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 21 травня.
Який "бізнес" організували податківці
Правоохоронці розповіли, що до злочинної групи входило троє людей, двоє з яких є працівниками Державної податкової служби. В Інтернеті (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) підозрювані розмістили оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема:
- відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб,
- банківські рахунки,
- проведені фінансові операції тощо.
Крім того, вони створили відповідні акаунти у месенджерах, аби приймати замовлення та передавати "замовникам" інформацію.
"Один із підозрюваних забезпечував спілкування з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, свої "послуги" вони оцінювали залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.
Так, під час розслідування задокументували три факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України.
Наразі всіх учасників групи затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує від трьох до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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