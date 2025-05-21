Податківці у Києві продавали інформацію з державних баз даних

Обшуки у податківців. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві викрили двох працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 21 травня.

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Правоохоронці розповіли, що до злочинної групи входило троє людей, двоє з яких є працівниками Державної податкової служби. В Інтернеті (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) підозрювані розмістили оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема:

відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб,

банківські рахунки,

проведені фінансові операції тощо.

Крім того, вони створили відповідні акаунти у месенджерах, аби приймати замовлення та передавати "замовникам" інформацію.

Затримання податківців. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Затримання податківців. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Один із підозрюваних забезпечував спілкування з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, свої "послуги" вони оцінювали залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.

Так, під час розслідування задокументували три факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України.

Наразі всіх учасників групи затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує від трьох до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно ДПСУ викрила на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві. Посадовець робив фіктивні діагнози військовослужбовцям.

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