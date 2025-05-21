Налоговики в Киеве продавали информацию из государственных баз данных

Обыски у налоговиков. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве разоблачили двух работников органов Государственной налоговой службы Украины, которые продавали информацию из государственных баз данных. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 21 мая.

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Правоохранители рассказали, что в преступную группу входило три человека, двое из которых являются работниками Государственной налоговой службы. В Интернете (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из РФ) подозреваемые разместили объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности:

сведений о доходах физических и юридических лиц,

банковских счетах,

проведенных финансовых операциях и тому подобное.

Кроме того, они создали соответствующие аккаунты в мессенджерах, чтобы принимать заказы и передавать "заказчикам" информацию.

Задержание налоговиков. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Задержание налоговиков. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Один из подозреваемых обеспечивал общение с "клиентами" в мессенджерах и посылал им незаконно полученную информацию. Двое работников ГНС Украины, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам", — говорится в сообщении.

Как известно, свои "услуги" они оценивали в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации.

Так, в ходе расследования задокументировали три факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины.

Сейчас всех участников группы задержали и сообщили о подозрении. Им грозит от трех до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, недавно ГПСУ разоблачила на коррупции главу гарнизонной ВВК в Киеве. Чиновник делал фиктивные диагнозы военнослужащим.

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