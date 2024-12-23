Киянин продавав гранатомети через інтернет

Затримання чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві засудили чоловіка, який продавав гранатомети через інтернет-сайти та надсилав покупцям поштою. Він отримав п'ять років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у понеділок, 23 грудня.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 41-річному киянину, який незаконно придбав, зберігав та у подальшому збував бойові припаси і вибухові пристрої (ч. 1 ст. 263 КК України)", — йдеться в повідомленні.



Відомо, що 41-річний зловмисник через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.



Він після отримання авансу відправляв "товар" через популярні поштові відділення.



Правоохоронці провели дві оперативні закупки промислово-виготовлених ракетних протитанкових гранат РПГ АТ-4.



Обвинувачений визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив свого батька після словесного конфлікту. Він завдав потерпілому ударів по голові.

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