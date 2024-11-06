Чоловік у Києві побив батька металевим ходунком після конфлікту — вирок суду

Чоловік після бійки. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві чоловік побив свого батька після словесного конфлікту. Він завдав потерпілому ударів по голові.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

Відомо, що на ґрунті тривалих особистих неприязних відносин та словесного конфлікту виник кримінально-протиправний умисел. Йдеться про тілесні ушкодження.

Фігурант завдав удару батьку металевим ходунком в область голови. Внаслідок цього потерпілому спричинено тілесні ушкодження у вигляді саден в ділянці чола.

У вироку йдеться, що знаряддям вчинення кримінального правопорушення були ходунки його матері — особи з інвалідністю.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень). Йому призначили покарання у виді громадських робіт на строк 120 годин.

Нагадаємо, у Києві чоловіки напали на дівчину після того, як вона зробила їм зауваження щодо використання російської мови. Дівчина звернулася до поліції із заявою.

Також у Харкові під час конфлікту, що виник через собак, чоловік побив сусіда дерев'яною палицею. Нападника визнали винним і призначили йому штраф.