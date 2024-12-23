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Продавал гранатометы через интернет — в Киеве осудили мужчину

23 декабря 2024 18:35
Катерина Османская - Редактор
Киевлянин продавал гранатометы через интернет.
Задержание мужчины. Фото: Киевская городская прокуратура
Катерина Османская - Редактор

В Киеве осудили мужчину, который продавал гранатометы через интернет-сайты и отправлял покупателям по почте. Он получил пять лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в понедельник, 23 декабря.

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"За поддержание публичного обвинения прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор 41-летнему киевлянину, который незаконно приобрел, хранил и в дальнейшем сбывал боевые припасы и взрывные устройства (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — говорится в сообщении .

Известно, что 41-летний злоумышленник через специализированные сайты наладил на территории столицы схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.

Он после получения аванса отправлял "товар" через популярные почтовые отделения.

Правоохранители провели две оперативные закупки промышленно изготовленных ракетных противотанковых гранат РПГ АТ-4.

Обвиняемый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Напомним, в Киеве мужчина избил своего отца после словесного конфликта. Он нанес потерпевшему удары по голове.

Также ранее мы писали о том, что в Черниговской области мужчина показал работникам полиции фальшивое временное удостоверение военнообязанного. Суд наказал дельца.

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