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Продавав протитанковий гранатомет — у Києві затримали зловмисника

15 серпня 2024 00:00
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Києві затримали чоловіка за продаж протитанкового гранатомета
Вилучений гранатомет. Фото: поліція Києва
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Поліцейські Києва затримали місцевого жителя, який займався нелегальним продажем протитанкового гранатомета. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 14 серпня.

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Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук повідомив, що правоохоронці виявили 40-річного чоловіка, який через Інтернет шукає покупців для зброї.. Він пропонував на продаж ручний протитанковий гранатомет.

"За наявною у нас інформацією фігурант вже встиг продати  один гранатомет, отримавши за нього 40 тисяч гривень. Під час спроби продати ще один – ми його затримали. Як пояснив зловмисник, клієнтів він шукав через Інтернет, після отримання частини коштів у якості передоплати він відправляв збою поштою, та отримував від "клієнта" решту грошей", — зазначив Богатирчук.

Торговця зброєю затримали та висунули йому обвинувачення за  незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За вчинений злочин чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі поліція перевіряє походження зброї та боєприпасів, а також вивчає осіб, які придбали зброю у затриманого.

Затриманий фото: поліція Києва
Затриманий фото: поліція Києва
Допис поліції Києва. Фото: скриншот
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

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