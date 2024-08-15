В Киеве задержан мужчина за продажу противотанкового гранатомета

Изъятый гранатомет. Фото: полиция Киева

Полицейские Киева задержали местного жителя, занимавшегося нелегальной продажей противотанкового гранатомета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 14 августа.

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Пытался продать гранатомет

Временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук сообщил, что правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который через Интернет ищет покупателей для оружия. Он предлагал на продажу ручной противотанковый гранатомет.

"По имеющейся у нас информации фигурант уже успел продать один гранатомет, получив за него 40 тысяч гривен. При попытке продать еще один – мы его задержали. Как пояснил злоумышленник, клиентов он искал через Интернет, после получения части средств в качестве предоплаты он отправлял сбоя по почте, и получал от "клиента" остальные деньги", — отметил Богатырчук.

Торговца оружием задержали и предъявили ему обвинение за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За совершенное преступление мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Полиция проверяет происхождение оружия и боеприпасов, а также изучает лиц, которые приобрели оружие у задержанного.

Задержанный. Фото: полиция Киева