Появились кадры из Рейтарской, где взорвалась граната 14 августа

Экстренные службы возле места взрыва. Фото: скриншот с видео

В Киеве по улице Рейтарской в одном из кафе вечером в среду, 14 августа, взорвалась граната. В результате произошло задымление в помещении.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

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Взрыв гранаты в Киеве 14 августа

По уточненной информации, в одном из кафе на улице Рейтарской из-за срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.

Как отметил Кличко, пострадавших и разрушений из-за инцидента нет.

Скриншот поста Кличка

Также видео с места происшествия обнародовал журналист Сергей Гришин в Telegram. Он уточнил, что взрыв произошел в кафе "Зигзаг" на Рейтарской: официант дал гранату гостю, который думал, что это сувенир, начал крутить и она взорвалась.

"По словам полиции, официант и бармен не сотрудничают с ними, ничего не говорят до приезда администрации. Посетитель, которых сдетонировал гранату, с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.