Прогноз погоди у Києві на 14 серпня: без дощів і до +21°

Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

У Києві в п’ятницю, 14 серпня, очікується хмарна погода без опадів. Уночі температура повітря становитиме +11...+13 °C, а вдень прогріється до +23...+25 °C. На Київщині буде прохолодніше вночі — до +8...+13 °C, удень температура підвищиться до +21...+26 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру та дані Meteoprog.

Якою буде погода у Києві за даними Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 14 серпня на Київщині та в столиці буде невелика хмарність, опадів не очікується. Вітер північний, його швидкість становитиме 3–8 м/с.

У Київській області вночі температура повітря опуститься до +8...+13 °C, а вдень становитиме +21...+26 °C.

У Києві ніч буде теплішою — +11...+13 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +23...+25 °C.

Якою буде погода у Києві за даними Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у п’ятницю в столиці очікується переважно ясна та суха погода. Істотних опадів протягом дня не прогнозують.

Уночі температура повітря становитиме близько +19 °C, а вдень — до +21 °C. Вітер північний, зі швидкістю 2–5 м/с. Атмосферний тиск очікується на рівні 754 мм рт. ст., вологість — близько 42%.

Раніше Новини.LIVE інформували, що у Києві можуть відтермінувати початок опалювального сезону через відсутність публічних результатів обстеження житлового фонду. Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що міська влада станом на середину серпня не надала детальної інформації про перевірку будинків і проведені ремонти. За його словами, у попередні роки запуск тепла вже відкладався щонайменше на два тижні, а частину ремонтів через морози доводилося виконувати в складних умовах.

Також Новини.LIVE писали, що у ресторані на першому поверсі готелю в Печерському районі Києва 36-річний чоловік влаштував конфлікт із відвідувачем, після чого кілька разів ударив його канцелярським ножем у район голови та плеча. Поліцейські затримали нападника, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві, йому загрожує до семи років позбавлення волі.