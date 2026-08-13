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Головна Київ У Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю

У Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 13:09
Різанина в ресторані Києва: чоловіка взяли під варту
Затримання підозрюваного. Фото: поліція Києва

У Києві поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який влаштував конфлікт у ресторані на першому поверсі готелю в Печерському районі. Під час сутички він кілька разів ударив 41-річного відвідувача канцелярським ножем.

Про це пише поліція Києва, передає Новини.LIVE.

Різанина в ресторані Києва: чоловіка взяли під варту

За даними правоохоронців, спочатку чоловік поводився агресивно, чіплявся до працівників закладу та погрожував їм фізичною розправою. Після зауваження від одного з гостей він спровокував бійку та завдав потерпілому ударів ножем у район голови й плеча.

У Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю - фото 1
Поліцейська автівка біля готелю. Фото: поліція Києва

Унаслідок нападу чоловік отримав численні поранення обличчя та перелом кісток носа. Поліцейські затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили канцелярський ніж.

У Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю - фото 2
Вилучений канцелярський ніж. Фото: поліція Києва

Слідчі повідомили затриманому про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 4 серпня у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину у дворі житлових будинків. За даними поліції, він здійснив п’ять пострілів у повітря, після чого його затримали правоохоронці та вилучили зброю.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік із ножем напав на медичну працівницю. Від отриманих травм лікарка загинула на місці, після чого правоохоронці затримали нападника.

Київ напад поліція Кримінал підозра
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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