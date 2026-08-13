Різанина в ресторані Києва: чоловіка взяли під варту

Затримання підозрюваного. Фото: поліція Києва

У Києві поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який влаштував конфлікт у ресторані на першому поверсі готелю в Печерському районі. Під час сутички він кілька разів ударив 41-річного відвідувача канцелярським ножем.

Про це пише поліція Києва, передає Новини.LIVE.

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За даними правоохоронців, спочатку чоловік поводився агресивно, чіплявся до працівників закладу та погрожував їм фізичною розправою. Після зауваження від одного з гостей він спровокував бійку та завдав потерпілому ударів ножем у район голови й плеча.

Поліцейська автівка біля готелю. Фото: поліція Києва

Унаслідок нападу чоловік отримав численні поранення обличчя та перелом кісток носа. Поліцейські затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили канцелярський ніж.

Вилучений канцелярський ніж. Фото: поліція Києва

Слідчі повідомили затриманому про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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